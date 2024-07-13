股市銀彈！亞洲ETF大爆發 市場規模衝上42兆

亞洲 ETF 市場規模已超過 1.3 兆美元，成為推動股市上漲的動能。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕亞洲ETF市場規模大爆發，普華永道報告顯示，包括日本在內，亞洲 ETF 市場規模已超過 1.3 兆美元（約台幣42.2兆），預計到 2028 年至少達到 2.5 兆美元（約台幣81.2兆）。

《南華早報》報導，透明度和交易便利性使 ETF 成為投資人新寵，今年亞洲此類基金的流入量創紀錄。根據 ETFGI 數據，除日本外，亞太地區 ETF 總資產在 2023 年增長 36% 的基礎上，今年前 5 個月增長近 15%，達到創紀錄的 8900 億美元。在此期間淨流入1180億美元，連續35個月淨流入，前所未見。

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普華永道最近一份報告則顯示，包括日本在內，亞洲 ETF 市場目前規模已超過 1.3 兆美元，預計到 2028 年至少達到 2.5 兆美元。報告稱，這意味亞洲地區可望成為全球第二大ETF市場，僅次於美國，最強勁的投資需求來自散戶。

花旗香港 ETF 銷售和業務開發總監Antoine de Saint Vaulry 說，近年來在監管機構和行業推動 ETF 投資下，台灣、印度、韓國、日本、澳洲及中國等主要亞洲市場，出現大規模浪潮。

亞洲證券業和金融市場協會（ASIFMA）董事總經理Eugenie Shen表示，機構投資者購買 ETF 是因為他們知道 ETF 比較便宜，藉此充實投資組合，散戶則可以輕鬆找出該投資什麼。

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