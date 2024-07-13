晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

巴基斯坦踩中國債務陷阱 IMF收爛攤金援2275億

2024/07/13 19:53

巴基斯坦經濟陷入困境，IMF金援70億美元。（示意圖，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一帶一路國家-巴基斯坦積欠中國270億美元債務，幾乎占其債務總額的13%，光是利息支出就吞噬57%的政府收入，瀕臨違約邊緣。IMF再度收爛攤，提供 70 億美元（約台幣2275億）融資，這也是多邊貸款機構向巴國提供的第 24 筆紓困金。

《金融時報》報導，巴基斯坦是亞洲近期最嚴重的經濟危機之一，去年在IMF批准30 億美元短期紓困計畫之前，通膨率飆升至 38%，利息支出就占政府收入的 57%，這個擁有 2.4 億人口的國家瀕臨違約邊緣。

為了避免違約，IMF週五（12日）宣布與巴基斯坦政府達成協議，提供 70 億美元的中期融資，期限為37個月。IMF聲明，此紓困計畫旨在利用過去一年來之不易的經濟穩定，進一步加強公共財政、降低通膨和消除經濟扭曲，以刺激私部門成長。

報導指出，這筆紓困金是多邊貸款機構提供給巴國的第 24 筆金援，目前將提交給IMF執行董事會，預計該機構將批准這筆貸款，具體批准日期尚未確定。

巴基斯坦則同意，逐步取消2012年為吸引國際投資而啟動的經濟特區激勵措施，並擴大稅基以涵蓋更多的農業部門，作為取得此筆金援的條件。

喀拉蚩（Karachi）商業和經濟評論員侯賽因（Khurram Husain）表示，該協議將有助於消除債務違約的擔憂，是否成功仍取決巴國政府改革的政治意願。他示警，政府有可能臨陣退縮，不應低估政府取消部分措施的可能性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財