巴基斯坦踩中國債務陷阱 IMF收爛攤金援2275億

巴基斯坦經濟陷入困境，IMF金援70億美元。（示意圖，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一帶一路國家-巴基斯坦積欠中國270億美元債務，幾乎占其債務總額的13%，光是利息支出就吞噬57%的政府收入，瀕臨違約邊緣。IMF再度收爛攤，提供 70 億美元（約台幣2275億）融資，這也是多邊貸款機構向巴國提供的第 24 筆紓困金。

《金融時報》報導，巴基斯坦是亞洲近期最嚴重的經濟危機之一，去年在IMF批准30 億美元短期紓困計畫之前，通膨率飆升至 38%，利息支出就占政府收入的 57%，這個擁有 2.4 億人口的國家瀕臨違約邊緣。

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為了避免違約，IMF週五（12日）宣布與巴基斯坦政府達成協議，提供 70 億美元的中期融資，期限為37個月。IMF聲明，此紓困計畫旨在利用過去一年來之不易的經濟穩定，進一步加強公共財政、降低通膨和消除經濟扭曲，以刺激私部門成長。

報導指出，這筆紓困金是多邊貸款機構提供給巴國的第 24 筆金援，目前將提交給IMF執行董事會，預計該機構將批准這筆貸款，具體批准日期尚未確定。

巴基斯坦則同意，逐步取消2012年為吸引國際投資而啟動的經濟特區激勵措施，並擴大稅基以涵蓋更多的農業部門，作為取得此筆金援的條件。

喀拉蚩（Karachi）商業和經濟評論員侯賽因（Khurram Husain）表示，該協議將有助於消除債務違約的擔憂，是否成功仍取決巴國政府改革的政治意願。他示警，政府有可能臨陣退縮，不應低估政府取消部分措施的可能性。

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