中國A股公司創辦人夫婦70多歲離婚 分手費5億人民幣

中國A股上市公司上海滬工創辦人年過70歲離婚，「分手費」超過5億元人民幣。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中媒綜合報導，中國A股上市公司上海滬工創辦人夫婦年過70歲離婚，「分手費」超過5億元人民幣（台幣22.4億元），古稀之年的夫婦訴訟離婚引發熱議。

上海滬工昨（12日）晚公告，公司於近日收到創辦人舒宏瑞和繆莉萍的通知，經法院調解，雙方已解除婚姻關係，並就離婚財產分割事宜作出相關安排。

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公開資料顯示，上海滬工發展壯大，均由舒宏瑞及繆莉萍夫妻二人共同推動，他們年紀均已過70歲。舒宏瑞今年73歲，繆莉萍則72歲。

舒宏瑞應於7月30日前將其持有的公司3970.75萬股股票過戶至繆莉萍名下。按7月12日上海滬工收市價13.38元人民幣（下同）計算，股份價值逾5億元。

公告稱，本次權益變動為公司實際控制人解除婚姻關係進行財產分割，屬於非交易變動，不涉及向市場減持，不觸及要約收購。權益變動後，繆莉萍持股比例將變為19.30%，舒宏瑞降至0.63%，公司實際控制人不發生變化，但控股股東將由舒宏瑞變更為舒振宇。

公司官網顯示，上海滬工是一家研發、生產、銷售、投資綜合的工業設備企業集團，擁有專業焊接與切割裝備研發及製造經驗。

目前，上海滬工的實控人為舒振宇、舒宏瑞、繆莉萍，三人分別持有上海滬工18.43%、13.11%、6.81%的股份，控股股東為舒宏瑞。舒振宇為兩人之子，現為上海滬工董事長。

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