北車花蓮好物展 經濟部邀民眾支持花蓮振興

花蓮好物展周末在臺北車站一樓大廳，經濟部邀民眾支持花蓮店家。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部商業發展署攜手花蓮縣政府，集結80組花蓮精選優質店家舉辦花蓮好物展，12日於北車一樓大廳展開，首日就湧進近2萬人潮，營業額突破百萬元，民眾支持花蓮店家的買氣旺盛。

商發署指出，花蓮業者帶來最具代表性的產品，如花蓮玉石、大理石文創小物、手工麻糬、金針花農特產及風味小吃等，許多店家提供了現場試吃和商品體驗，讓來訪遊客能夠一次逛足花蓮優質商品。

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現場不少民眾表示，這次購買到許多平時難得一見的花蓮好物，並對花蓮業者們的創意和用心表示讚賞。還有民眾表示，最近比較少去花蓮，把花蓮好物找來臺北真是太方便，可以一次逛足美食與伴手禮。

商發署說，花蓮好物展現場消費滿100元可獲1點、累積滿5點可兌換50元購物金券，當日消費累積滿1000元送花蓮Q版紅面鴨，以及打卡標註「#花蓮好物展」送花蓮小物等活動，想要兌換購物金券的民眾可得早點來。

花蓮好物展還有2天週末假期，包括今13日上午11:00至晚間19:00與14日上午11:00至下午17:00，相關活動資訊可參考FB商業署關心商業大小事，歡迎民眾到台北車站品味花蓮，用行動響應支持花蓮振興。

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