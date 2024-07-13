黃金守在2400美元以上 週線連3紅

週五（12日）黃金價格守在每盎司2400美元以上。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕投資者對聯準會（Fed）即將降息的信心增強，週五（12日）黃金價格守在每盎司2400美元以上，且連三週上漲。現貨黃金變化不大，報每盎司2413.73美元，本週漲近1%；8月交割的黃金期貨下跌0.2%，報每盎司2419.10美元。

《路透》報導，由於美國消費者物價意外下降，黃金價格週四漲至5月22日以來最高水準。該數據強化「通膨減緩的趨勢已恢復」的觀點，提振Fed即將降息的希望。

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Kitco.com資深分析師威柯夫（Jim Wyckoff）表示，市場出現一些獲利套現的壓力，這是經歷強勁漲勢後例行的修正性回檔，且週五的生產者物價指數（PPI）高於預期，增加市場拋售壓力。

不過他說：「從股市和債市的反應來看，週五的PPI數據沒有真的讓週四CPI數據冷卻，因此今降息的可能性很高，最早可能9月降息。」

美國勞工部12日公布數據，6月美國生產者物價指數（PPI）略升，證實通膨降溫趨勢，CME FedWatch工具顯示，市場目前預計9月降息的可能性為96%。

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