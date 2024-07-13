晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃金守在2400美元以上 週線連3紅

2024/07/13 08:47

週五（12日）黃金價格守在每盎司2400美元以上。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕投資者對聯準會（Fed）即將降息的信心增強，週五（12日）黃金價格守在每盎司2400美元以上，且連三週上漲。現貨黃金變化不大，報每盎司2413.73美元，本週漲近1%；8月交割的黃金期貨下跌0.2%，報每盎司2419.10美元。

《路透》報導，由於美國消費者物價意外下降，黃金價格週四漲至5月22日以來最高水準。該數據強化「通膨減緩的趨勢已恢復」的觀點，提振Fed即將降息的希望。

Kitco.com資深分析師威柯夫（Jim Wyckoff）表示，市場出現一些獲利套現的壓力，這是經歷強勁漲勢後例行的修正性回檔，且週五的生產者物價指數（PPI）高於預期，增加市場拋售壓力。

不過他說：「從股市和債市的反應來看，週五的PPI數據沒有真的讓週四CPI數據冷卻，因此今降息的可能性很高，最早可能9月降息。」

美國勞工部12日公布數據，6月美國生產者物價指數（PPI）略升，證實通膨降溫趨勢，CME FedWatch工具顯示，市場目前預計9月降息的可能性為96%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財