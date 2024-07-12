增僱員工享租稅優惠 立院三讀通過中小企業發展條例修正案

為提升中小企業為員工加薪意願，使中小企業享有薪資費用加成減除之租稅優惠，立法院院會今天三讀通「中小企業發展條例修正案」。（示意圖，勞工局提供）

〔記者劉宛琳／台北報導〕為提升中小企業為員工加薪意願，使中小企業享有薪資費用加成減除之租稅優惠，立法院院會今天三讀通「中小企業發展條例修正案」，中小企業增僱24歲以下或65歲以上基層員工，薪資費用加成減除率適用200％限度內；為基層員工調薪，加成減除率適用175％內。

三讀通過條文明定，中小企業增僱一定人數之24歲以下或65歲以上本國籍基層員工，且提高該企業整體薪資給付總額時，得就其增僱該員工所支付薪資金額200%限度內，自增僱當年度營利事業所得額中減除。

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三讀通過條文明定，中小企業調高本國籍基層員工之平均薪資給付水準時，得就非因法定最低工資調整，而增加支付本國籍現職基層員工薪資金額之175%限度內，自其增加薪資當年度營利事業所得額中減除。但因增僱員工所致增加之薪資給付金額已適用前項規定者，不得重複計入。

三讀通過條文指出，中小企業已依其他法律享有租稅優惠者，不得就同一事項重複享有本條例所定之租稅優惠；若有同一事項同時符合本條例所定不同租稅優惠規定者，應擇一適用，不得重複享有。

三讀通過條文也規範，中小企業最近3年因違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律且情節重大，經各中央目的事業主管機關認定者，不得申請本條例之租稅優惠。

行政院日前表示，修法通過後，估可提升中小企業雇用青年、高齡者等多元人才意願，增僱員工租稅優惠每年可帶動至少331家中小企業增顧，增加約4000個就業機會。另可提升中小企業為員工加薪意願，鼓勵中小企業依據獲利情況留用優秀人才，估加薪租稅優惠可帶動至少207家中小企業加薪，逾5000名員工受惠。

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