灃食夢想計畫創意飲食行動，屏東來義鄉幼「義林分班」奪金 。（頂新和德基金會提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕灃食公益飲食文化教育基金會主辦「灃食夢想計畫-夢想食驗事」創意飲食行動，來自全台14組夢想團隊現場展現夢想實踐歷程，拓展飲食教育更多面向，最後由屏東來義鄉立幼兒園義林分班獲得金獎肯定，主辦單位盼更多人能夠走進14個團隊構築的夢想歷程，一起體驗飲食教育的多元風貌。

灃食教育基金會由頂新和德基金支持成立，捐助人代表魏應充認為，飲食教育向下紮根，才能讓下一代健康成長，灃食基金會為透過更有創意的方式推廣食育，首度舉辦「灃食夢想計畫－夢想食驗事」活動，邀請國小、幼兒園學童提出飲食夢想實踐企劃，總計有46組團隊報名，14組脫穎而出，由灃食提供經費，讓孩子實踐企劃內容。

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14組團隊近日歷經決賽的解說與評審問答後，由屏東來義鄉立幼兒園義林分班的「原來～是這味」獲金獎、彰化南郭國小「作伙踅菜市仔」及台中喀哩國小附幼「喀哩作夥 與米相遇」分別獲銀獎及銅獎。

灃食教育基金會董事吳明昌表示，飲食不僅是生活基本需求，更是文化傳承和創新的載體，灃食夢想計畫透過孩子的童趣視角，發展出許多有趣的題目，引導更多人去關注飲食教育；期待未來飲食能內化成「生活」的一部分並向下紮根，讓飲食不再只是為了吃飽或享受美味，而轉變成為更多元豐富的文化學習。

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