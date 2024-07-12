台達電液冷散熱展開驗證 鄭平曝全年獲利成長幅度

對於全年業績、獲利成長幅度，台達電董事長鄭平說：「一點點」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕台達電（2308）AI伺服器業務傳出捷報，董事長鄭平今天表示，旗下最新的液冷散熱系統產品已經送交客戶驗證，今年AI仍是營運的最強動能，其他事業範疇的營收能量則相對平穩，對於全年業績、獲利成長幅度，鄭平表示，「一點點」。

台達電（2308）今年6月營收為348.29億元，儘管較5月略為衰退0.7%，仍比去年同期微幅成長0.01%，整體第2季業績則為1034.43億元，比今年首季成長13.25%，較去年同期成長2.78%，2024上半年營業額累計達1947.41億元、年增0.69%，3項數字皆創歷史同期新高。

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台達電受惠於旗下伺服器、資料中心的電源與散熱解決方案，在市場上具備領先地位，後市備受外資看好，原先營運團隊預期AI伺服器液冷散熱系統產品明年出貨，不過，由於董事長鄭平證實新品已經送交客戶展開驗證，法人推測實際的出貨時機點可能因市場需求強勁而有所提前。

目前預期台達電將於8月初召開第2季法人說明會，根據截至首季的營運數據顯示，台達電AI電源業績在總營業額中的佔比為4%至5%，市場佔有率則超過50%，對此，鄭平指出，今年依舊是「AI最強」，旗下其他事業範疇如交通、自動化、基礎設施等表現較為平穩。

從6月份的營收比重來看，台達電旗下電源及零組件仍佔比最大，達到整體的53%，其次為基礎設施22%，自動化13%，交通12%，法人看好台達電明年AI電源與散熱的業績合計可達整體的1成以上，並且進一步提升合併毛利率以及獲利能力的表現。

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