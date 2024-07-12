美國庫大進補 已從百萬富翁追回325億元欠稅

美國財長葉倫向部份富人追回超過10億美元欠稅。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為執行拜登政府2022年「降低通膨法」的內容，美國財政部和國稅局（IRS）週四（11日）表示，已從逃稅的富人追回10億美元（約台幣325億元）欠稅，成為查稅的一項重大里程碑。

外媒報導，美國財長葉倫聲明表示，拜登總統的「降低通膨法」提高了稅收的公平性，確保所有富裕納稅人和薪資收入家庭一樣，必須要誠實繳納稅款，而美國國稅局從去年至今也陸續推出多項措施，追查逃稅的富人，其主要對象是年收入超過100萬美元（約台幣3250萬）、欠稅超過25萬美元（約台幣812萬）的人。

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據了解，美國國稅局去年先是追查不當利用商務飛機作為扣除私人飛行費用的個人及企業，主要是向一些億萬富豪追稅，而今年6月提出的新規，旨在阻止所謂的「夥伴關係稅基轉移」（partnership basis shifting），夥伴關係稅基轉移是指企業及個人可以透過一系列關聯方之間的往來，轉移資產以避免納稅，對此，財政部稱，實施措施後，未來10年內可替國庫增加500億美元（約台幣1.62兆）。

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