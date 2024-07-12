年平均所得超過200萬 中市最有錢里是「這里」

中市5大最富有里，西屯就佔了4個里。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市有29個行政區、625里，根據財政部公布2022年綜合稅資料顯示，最有錢的里是西屯區的惠來里，就是外界所稱正7期，年平均所得首度突破200萬元大關，其次為南屯區新生里、西屯區惠中里、西屯區西墩里、西屯區中科福林里，值得一提的是，平均所得收入達百萬以上都是在原市區，但原縣區一枝獨秀突破百萬，就在沙鹿區的沙鹿里。

由於最富前5名西屯就佔了4里，一位了解台中市稅務的人員分析，原因第一為高端住宅及便利交通地理位置，如交通便利及多處豪宅，其二為經濟商業活動及就業機會，就是中科園區、精科園區及多個大型購物中心，第三為發展規劃完善的基礎建設．第四為人口結構和社會階層，因為高端住宅區，吸引眾多中高收入家庭。

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台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，西屯區為台中市的府會所在地，且坐擁當前台中最熱鬧的七期百貨商圈，加上中科、台中工業區等台中的產業中樞，亦坐落西屯區，因此西屯區可說是台中市現今的政治、商貿、經濟核心，房價表現居台中各地之最，居民的所得水平因而高居台中第一。

根據2022年綜合稅資料顯示台中市平均所得突破百萬元增至54個里，2021年有33里，而根據統計數據，平均所得達百萬的里多數在市區的西屯區、西區、北屯區、北區等4大行政區，而原縣區則只有沙鹿區沙鹿里所得破百萬。

台慶不動產李凱曜表示，原市區如西屯南屯，一些科技新貴或者是傳產老闆會住在此，而原縣區一枝獨秀的沙鹿里，則是原本是舊商業中心，加上沙鹿火車站新站後方有新的重劃區，吸引中科新貴來住。

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