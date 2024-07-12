中國市場業績慘淡 Uniqlo母公司上季獲利仍暴增31％

Uniqlo品牌持續在北美、歐洲和東南亞表現優異。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕最新財報顯示，日本快時尚品牌Uniqlo母公司迅銷第3季營業利益暴增31%至1447.2億日圓（約台295.6億元），營收也成長14%至7675億日圓（約台幣1567.6億元），雖然大中華地區業績疲軟，因日本國內及歐美地區的銷售持續強勁，仍繳出亮眼成績。

外媒報導，迅銷週五（11日）表示，截至5月底止的會計年度第3季營業利益，較去年同期的1103億日圓（約台幣225.2億元）增長31%，也高於市場預期的1244.6億日圓（約台幣254億元），主要是因為旗下的Uniqlo品牌持續在北美、歐洲和東南亞表現優異，過去3個月在日本也呈現營收、獲利雙成長，幫助整體表現創下新紀錄。

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據了解，迅銷在中國擁有超過900家門市，被視為全球零售商在全球第二大經濟體營運的風向球，不過，根據財報，包含中國和香港的大中華區部分，上季營收下滑和獲利大減，迅銷表示，主要是去年度同期的表現太強，以及整體的消費欲望下滑所致。

為了成為全球性的服飾零售商，迅銷一直在擴大海外事業，疫情過後，許多消費者追求CP值更勝於奢華，因此該公司打算趁此機會在海外大舉擴張，此次財報也上調全年營收預測，從3.03兆日圓（約台幣6187.3億元）提高至3.07兆日圓（約台幣6269億元）。

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