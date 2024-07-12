運價終止連13漲 SCFI跌幅1.57％

本周運價跌幅1.5%，終止連13漲。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕 運價指數終止13漲！最新一期上海集裝箱出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌58.94點至3674.86點，跌幅1.57%，四大主要航線中，僅上週下跌的遠東到歐洲運價走高，另外，上周也走跌的近洋線遠東到東南亞也走揚。

市場人士表示，運價走跌，主要是加班船造成供給增多。且貨量也不如之前火，但是仍有趕不及回來的船，所以互相削減，其中，以美西影響較大，而美東和歐洲相對穩定，目前需要每周、每周狀況來觀察，預估7月運價緩跌，不至於崩跌。

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根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達5051美元，較前一期上漲194美元，週漲幅0.39%；遠東到地中海運價每TEU達5424美元，較前一期下跌8美元，周跌幅0.14 %；遠東到美西每FEU（40呎櫃）達7654美元，較前一期下跌449美元，跌幅5.5%；遠東到美東每FEU達9881美元，較前一期下跌64美元，跌幅0.64%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週上漲23美元，為753美元，漲幅3.15%。

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