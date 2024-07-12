台灣衛星產業發展利多 數發部擬開放更多頻段

數發部規劃開放更多頻段給同步和非同步衛星的行動、固定通信使用。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕為推動台灣衛星產業發展，數位發展部近日預告「無線電頻率供應計畫」修正草案，規劃開放更多頻段給同步和非同步衛星的行動、固定通信使用，並將頻段使用期間修正為最長5年，以減輕申請者換照成本和主管機關的行政負擔。

因應下世代衛星通信產業與市場發展需求，我國在2022年3月公告核配10.7至12.7 GHz、13.75至14.5 GHz、17.7至20.2 GHz 及27.5至30.0 GHz頻段，供電信業者申請設置同步軌道、非同步軌道衛星固定通信網路使用，至今已超過2年，數發部為確保頻率資源核配符合市場需求，持續檢視產業發展動態。

請繼續往下閱讀...

受惠於衛星技術進步、火箭發射成本下降與衛星小型化，近2年來衛星產業發展與應用受到高度關注。國際主要衛星系統商積極投入低軌衛星系統網路的布建，使用頻段多集中於Ku、K、Ka頻段，以利於使用大頻寬提供商用寬頻服務，實現高速率、低延遲的連網能力。

另一方面，傳統衛星服務系統商則依目標市場不同，使用不同頻段，例如：提供海事為主的衛星行動服務，使用頻段以低頻段1至3 GHz為主；而提供衛星廣播及寬頻服務，則使用Ku、Ka頻段為主。綜觀國際現況，已有許多國家將衛星通信視為補充地面通訊網路涵蓋、確保網路韌性的重要通信方式之一。

數發部為促進我國衛星服務與產業發展，參考國際電信聯合會（ITU）無線電規則，以及國際衛星系統商主流使用頻段，並盤點國內相關頻段的既有使用者現況，公開諮詢蒐集利害關係人意見後，數位發展部擬修正「無線電頻率供應計畫」。

修正草案中，數發部擬開放7個頻段供電信事業申請設置使用同步、非同步衛星行動通信，並開放12個頻段供電信事業申請設置使用同步、非同步衛星固定通信，盼提升國際成熟衛星系統商進入國內市場意願，也可望帶動國內衛星服務與產業發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法