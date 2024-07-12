本益比低於台積電 ! 避險基金搶進SK海力士、三星電子

南韓晶片股的本益比低於台積電，吸引避險基金搶進SK海力士、三星電子等股票。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI題材持續發酵，HBM等高階記憶體產品需求大增，南韓晶片類股獲得市場資金青睞，出現避險基金大舉買進的趨勢。《路透》報導，多家避險基金認為，南韓兩大記憶體廠股價有落後補漲的機會，紛紛加碼SK海力士（SK Hynix）及三星電子（Samsung Electronics）等股票。

報導指出，SK海力士是輝達（NVIDIA）HBM的主力供應商，從本益比來看，SK海力士股價仍相對便宜，未來12個月推估本益比僅9倍，台積電則高達23倍，韓股整體本益比目前也僅10倍，與台股本益比18倍相較，仍屬便宜。

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輝達市值在過去1年內大漲了3倍、突破3兆美元，台積電今年股價漲幅也高達73.69%，而SK海力士今年股價上漲70%，三星僅上漲12%，韓國綜合股價指數（KOSPI）上漲近9%。

報導稱，「錢」進南韓的避險基金，包括英國Man Group、新加坡FengHe Fund Management、香港CloudAlpha Capital Management和East Eagle Asset Management等。

隨著避險基金資金湧入南韓晶片股，今年6月KOSPI指數寫下七個月來最佳單月漲幅。根據LSEG統計，自今年初以來，韓股所吸引的資金流入量，居亞洲新興市場之冠，也是2008年以來的歷年同期新高。

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