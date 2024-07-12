國內油價連2漲！下週汽、柴油估各漲0.1元

下週國內汽、柴油價格估漲0.1元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族注意！下週國內汽、柴油價格估計各漲0.1元，如此將是連續兩週調漲，預估發油量最大的95無鉛汽油將達30.6元。

國際油價因颶風貝羅未造成美國能源設施損害、沙國將下調8月銷往亞洲原油官價等而下跌；根據中油累算至7月11日的調價指標7D3B週均價為85.94美元，較上週87.27下跌1.33美元。新臺幣兌美元匯率32.531較上週32.552升值0.021元。

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依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲3.5元，柴油調漲5元。

但中油仍啟動雙平穩機制，汽油預估實際調漲0.1元、柴油調漲0.1元；若按照預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升26.6元。

實際調整金額有待週日中午12點，由台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

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