今年經濟成長率估3.94％ 卓榮泰喊話企業加薪

行政院長卓榮泰。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕行政院長卓榮泰今天（12日）出席工商協進會會員大會，他表示，台灣8年來的平均經濟成長率高達3.15%，是亞洲四小龍之首，今年經濟成長率預估也有3.94%，希望經濟果實要全民共享，喊話台下企業代表，響應政府加薪。

卓榮泰表示，工商協進會上月拜會總統，互動要有來有往，今天也出席工商協進會活動，感謝工商協進會協助政府推動國家政策，是發展國家經濟的重要動力。

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他說，台灣經濟成長過去8年的平均經濟成長率為3.15%，是亞洲四小龍之首，而前幾年稅收有亮麗表現，實徵數都超過預算數，政府才有餘力去幫助社會，並發展國家經濟建設。

卓榮泰強調，面對地緣政治、疫情等干擾，因為台灣經濟發展堅厚基礎，今年經濟成長率預估有3.94%，政府也希望全民共享，他說，「經濟發展是國家繁榮指標，但公平分配才是文明政府象徵。

行政院日前已宣布，今年對軍公教會再度調薪，調薪合理數字還在審議當中，但他也拜託企業界響應，讓長年辛苦的勞工受惠，發揮雇主、勞工同一家的精神，讓國家可以達到賴總統立下的目標「均衡台灣」，共同享受國家經濟發展果實。

工商協進會理事長吳東亮致詞也說，工商協進會過去一年也持續向政府提供財經建言，擴大推動國際及兩岸交流合作；工商協進會將於今年9月輪值主辦「第十屆海峽兩岸暨港澳經貿論壇」，在台北接待來兩岸四地企業家，共同就全球經濟發展趨勢與合作展望進行交流。

吳東亮也提到，NVIDIA執行長黃仁勳說，Taiwan暗藏AI 密碼，因為台灣就是 T-AI-WAN，與會的卓榮泰名字「泰 T-AI」也藏著 AI 密碼。工商協進會相信，「行動創新AI內閣」，可強化人才培育，提供多元穩定的低碳電力，引導產業加速 DX（數位轉型）、GX（綠色轉型） 的雙軸轉型，實現AI人工智慧島的目標。

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