台積電引爆殺機！台幣先升後貶、震盪逾1角 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美通膨降溫，聯準會9月降息機率大增，美元跳水，台幣一早升破32.5元，惟台積電下殺，引爆台股多殺多，大盤指數重挫逾400點，台幣在外資熱錢匯出下由升轉貶，11點左右台幣回落至32.528元。

繼聯準會主席鮑爾「放鴿」後，美國週四公佈消費者物價指數年增率由前一個月3.3%下滑至3%，通膨的降溫增強市場對於聯準會9月降息信心，目前市場預期Fed最快9月啟動降息，且今年不只降息1次。

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美元指數在通膨數據公布後大跌至104.9，為近2個月低點；非美貨幣大舉喝采，其中，日圓兌美元匯率升破160，有市場推測，除美通膨降溫市場預期Fed降息在即外，日本央行（日銀）可能趁機進場調節。

人民幣在岸價也一度升抵7.25兑1美元，為一個月多來高點。

新台幣匯價一早反映美元走低、亞幣齊揚走勢，以32.44元、升值6.6分開出，一開盤即升破32.5元關卡，最高升抵32.425元，只是升值走勢沒維持多久，隨台股重挫，台幣也由升轉貶。

美科技股在連續多日創高後，昨日遭到投資人拋售，那指終止新高之旅，費城半導體指數收跌3.47%，台積電ADR也重挫3.43%。影響所及，今早亞洲股市全面翻黑，台股更成為重災區。

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