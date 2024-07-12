晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

求職網調查：8成勞工曾颱風天到班 5大行業最「命苦」

2024/07/12 11:14

yes123求職網日前進行「颱風天出勤與勞資防災計畫調查」（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕颱風季即將到來，根據yes123求職網的調查，高達80.3%的勞工「曾經」照常上班，且有逾6成是被老闆、主管要求到班，各行業中，又以「大眾傳播與公關廣告」、「批發零售與貿易」、「餐飲住宿與休閒旅遊」、「醫護與生技」及「農林漁牧礦與環保生態」。

yes123求職網日前進行「颱風天出勤與勞資防災計畫調查」，yes123求職網指出，夏天常有颱風、豪大雨，但針對俗稱的「颱風假」、「豪雨假」、「災防假」，其實僅是針對公務人員，才有「停班且有薪資」，一般勞工並不適用。

此次調查發現，除了高達80.3%的勞工「曾經」照常上班，同時如果曾經「風雨無阻」到班過，其中高達73.7%的勞工表示，公司「沒有」提供防護措施；甚至還有21.3%的勞工更表示，「曾經」因公受傷。所幸仍有公司事後提供補休（28.8%）或提供雙倍薪（22.6%）補償。

對於所謂的「颱風假」、「豪雨假」、「災防假」，是否正式「法制化」（進入勞基法），採「有薪假」的方式，本次調查結果更發現，有高達95.6%的勞工「贊成」；至於表態「贊成」的企業，比例也有63.3%。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，雖然根據「天然災害出勤要點」規定，雇主假如要求勞工出勤，除了當天薪水照給外，「宜」加給工資，並且提供交通工具、交通津貼，不過無強制力；勞工若選擇不到班，雇主不得要求補班、記曠職；只是雇主因勞工未到班而要扣薪、不給薪，也不算違法。

楊宗斌提醒勞工，若覺得風雨天上班，可能有危及生命安全的風險，可向雇主說明之後，行使所謂的「退避權」不出勤；企業方面不得強迫，到班與否必須徵得勞工同意；最後也建議雇主，考量人員辛苦出勤的情況下，應該加發津貼補償。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財