求職網調查：8成勞工曾颱風天到班 5大行業最「命苦」

yes123求職網日前進行「颱風天出勤與勞資防災計畫調查」（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕颱風季即將到來，根據yes123求職網的調查，高達80.3%的勞工「曾經」照常上班，且有逾6成是被老闆、主管要求到班，各行業中，又以「大眾傳播與公關廣告」、「批發零售與貿易」、「餐飲住宿與休閒旅遊」、「醫護與生技」及「農林漁牧礦與環保生態」。

yes123求職網日前進行「颱風天出勤與勞資防災計畫調查」，yes123求職網指出，夏天常有颱風、豪大雨，但針對俗稱的「颱風假」、「豪雨假」、「災防假」，其實僅是針對公務人員，才有「停班且有薪資」，一般勞工並不適用。

請繼續往下閱讀...

此次調查發現，除了高達80.3%的勞工「曾經」照常上班，同時如果曾經「風雨無阻」到班過，其中高達73.7%的勞工表示，公司「沒有」提供防護措施；甚至還有21.3%的勞工更表示，「曾經」因公受傷。所幸仍有公司事後提供補休（28.8%）或提供雙倍薪（22.6%）補償。

對於所謂的「颱風假」、「豪雨假」、「災防假」，是否正式「法制化」（進入勞基法），採「有薪假」的方式，本次調查結果更發現，有高達95.6%的勞工「贊成」；至於表態「贊成」的企業，比例也有63.3%。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，雖然根據「天然災害出勤要點」規定，雇主假如要求勞工出勤，除了當天薪水照給外，「宜」加給工資，並且提供交通工具、交通津貼，不過無強制力；勞工若選擇不到班，雇主不得要求補班、記曠職；只是雇主因勞工未到班而要扣薪、不給薪，也不算違法。

楊宗斌提醒勞工，若覺得風雨天上班，可能有危及生命安全的風險，可向雇主說明之後，行使所謂的「退避權」不出勤；企業方面不得強迫，到班與否必須徵得勞工同意；最後也建議雇主，考量人員辛苦出勤的情況下，應該加發津貼補償。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法