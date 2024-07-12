談核三1號機除役 工商協進會吳東亮2度直呼「有點可惜」

工商協進會理事長吳東亮。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕核三廠1號機即將於7月底除役，工商協進會理事長吳東亮（12日）今天對此表示，核電要用科學態度與方法檢討，未充分討論前就停機除役，「感覺有點可惜」。

工商協進會今天舉行第26屆第3次會員大會，邀請和碩董事長童子賢專題演講，行政院長卓榮泰也出席與會，核能等能源議題成為會場焦點。

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吳東亮會前受訪表示，工商協進會已多次向政府建議，核能是科學問題，要用科學的態度與方法討論。目前政府宣示電力充裕，但談到核三即將除役，吳東亮坦言，「大家心裡覺得可惜」。

吳東亮強調，台灣經濟發展需要電力，尤其當AI時代來臨，資料中心需求等，電力會有一波更大的成長，而產業發展在電力部分要滿足三條件，包括「充足、穩定」、「綠能」、「電價具競爭力」，產業才能安心繼續投資，呼籲政府要研究多元的電力。

他也補充，非核家園是目標、國人有共識，但關於時間點要以科學態度檢討，再去訂出時間點「會比較合理」。

行政院長卓榮泰致詞表示，核三1號機依法40年運轉後要停下，按核管法前5年要提出延役並進行安檢，但沒有人敢擔保安全問題，因此不可能在7月27日後持續運轉；他也說，即使核管法修訂，排除前5年條件，但核三廠仍需要汰換設備、耐震安檢等，「整體安全體檢」初步要3.5年到5年，因此2030年前核三廠維持在停機或是在安全檢查，實際狀況是「很難發電」。

不過，卓榮泰也強調，新核能無法預測，對於未來新核能「要抱持各種可能性」，但現階段無法馬上印證，可確定是2030年前是無法依靠核能，唯一發展是確保綠能、燃氣電廠興建，根據規劃2030年前會新增920萬瓩，但電力需求增加00萬瓩，至少還有200萬瓩餘裕度，行政院要保證電廠、綠能都順利推動。

針對台灣頻傳跳電，他也說，台電已有5645億元、十年強韌電網計畫，但是總統賴清德認為太長，希望時間可以盡力縮短到五年，而經濟部長郭智輝喊話要縮短為四年，不過已執行兩年，桌榮泰表示，應該要更正為六年，但他也讚經濟部很有企圖心，要降低國內跳電頻率。

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