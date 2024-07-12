美通膨降溫 IMF：聯準會預計今年稍晚降息

IMF預估，隨著美國通膨降溫，Fed可能在今年稍晚開始降息。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）週五（12日）表示，儘管美國6月消費者物價指數（CPI）下降，提高了人們對於提前降息的預期，IMF仍認為聯準會（Fed）可能在今年稍晚開始降息。

《路透》報導，最新報告顯示，美國6月消費者物價指數降了0.1％，這是過去4年以來，首度出現單月下降。報告發表後，IMF發言人柯札克（ Julie Kozack）在記者會上表示，美國正在啟動通貨緊縮。

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柯札克指出，IMF支持聯準會依賴數據且謹慎的貨幣政策方針，同時也預計Fed有能力在今年稍晚降息。柯札克提到，美國的經濟成長「非常強勁」，聯邦政府在疫情救濟方面的巨額支出，以及對基礎設施、潔淨能源和半導體的投資，將對美國經濟產生長久、正面的影響。

但柯札克也重申IMF對美國債務問題的看法，強調美國現在財政赤字過高，應採取行動，讓債務在GDP的佔比走低，特別是在經濟強勁的情況下，這需要採取一系列廣泛的財政措施。

IMF預估，由於高利率，截至9月30日的2024會計年度，美國聯邦債務竟利息支出預計將達到GDP的3.2％，高於2023會計年度的2.4％。柯札克補充，由於赤字和債務水位較高，這一比例即使在中期內仍將維持在較高水位。

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