香港首富也不撐了！李嘉誠近5折拋東莞建案

市場人士指，李嘉誠在中國東莞近5折低價賣房，其折扣幅度超過香港建案，較為少見。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國房地產市場疲軟，市場傳出香港首富李嘉誠旗下的長實集團以近5折拋售位於東莞的海逸豪庭房源，消息一出引發市場關注。據報導，中國自媒體形容，李嘉誠的對折促銷策略，在東莞是「史無前例大降價」。

市場人士分析，海逸豪庭是李嘉誠的長實集團旗下的和記黃埔開發的建案，位於東莞厚街鎮橫崗水庫旁，此次長實集團「積極賣房」，不僅能降低持有成本，還能迅速收回資金，為未來的投資機會做好準備。

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據報導，東莞海逸豪庭曾被譽為「亞洲最大高爾夫別墅群」，總占地約7000畝，總建築面積達200萬平方公尺，擁有2000畝海逸高爾夫國際錦標級球場，是東莞少有的大型建案之一。

該銷售人員透露，海逸豪庭正在出清，所推出部分團購優惠戶，打折後銷售均價低至每平方公尺1.4萬元人民幣，較此前每平方公尺2.3至2.4萬元人民幣的價格大幅下降。

市場認為，李嘉誠自去年起在香港啟動多個建案打折出售，包括如Blue Coast、親海II等建案的售價約下調22%至30%不等。這次在中國的海逸豪庭建案折扣幅度超過香港，幅度之大的確較為少見。

中國《每日經濟新聞》報導，該建案銷售顧問指出，目前1.3萬元人民幣/平方米的銷售完畢，還剩下1.4萬元/平方米的、約10間。

多名東莞房產仲介人士指出，東莞「現在房價很便宜」，已有建案是出現虧本銷售的局面。

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