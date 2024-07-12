美通膨降溫！輝達重挫5.57％、台積電ADR跌3.43％

週四美股4大指數多收黑。（彭博社檔案照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國勞工統計局11日公布數據，6月消費者物價指數（CPI）年增3%，低於市場預期的3.1%，顯示通膨降溫，也為聯準會在9月降息鋪路。不過受到輝達、蘋果和特斯拉等大型股下跌影響，拖累標普500及那斯達克指數各下跌0.88%、1.95%，道瓊工業指數小漲32.39點、0.08%，費城半導體指數跌幅達3.47%，台積電ADR下跌3.43%，收在184.5美元。

綜合外媒報導，儘管通膨有消退跡象，但華爾街巨頭仍失勢，週四微軟和亞馬遜各下跌2.48%、2.37%，Meta下跌約4.11%，輝達重挫5.57%，蘋果跌2.32%，特斯拉因傳出將把Robotaxi推出時間推遲至10月，股價下跌8.44%，創1月以來最大單日跌幅。

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高科技相關股票下跌，小型公司的股價反漲。羅素2000指數在2024年明顯落後於基準指數，週四上漲3.6%，為2022年3月以來最高，投資人押注降息將改善小公司的狀況。投資人也正在等待週五的生產者物價指數公布，以了解通膨進展以及大型銀行的第二季收益。

道瓊工業指數上漲32.39點或0.08%，收39753.75點。

那斯達克指數下跌364.04點或1.95%，收18283.41點。

S&P 500指數下跌49.37點或0.88%，收5584.54點。

費城半導體指數下跌204.88點或3.47%，收5699.66點。

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