降息有望！美國6月通膨率3％ 創3年多新低

美國通膨降溫。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國勞工統計局 11 日公布數據顯示，6 月消費者物價指數 （CPI） 年增 3%，低於市場預期的 3.1%，接近三年多來最低水平，通膨降溫為聯準會在9月降息鋪平道路。

綜合外媒報導，美國勞工統計局數據顯示，6 月消費者物價指數 （CPI） 年增 3%，低於市場預期的 3.1% 與前值 3.3%，也較5月下滑 0.1%。

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剔除食品與能源成本的核心 CPI 年增 3.3%，略低於市場預期的 3.4%，核心CPI年增率創2021年4月以來最小增幅。

美國 6 月通膨全面降溫，對 Fed 官員來說是一個令人鼓舞的跡象，這些數據應該會讓 Fed 在今年稍後降息。

摩根士丹利 E-Trade 交易和投資董事總經理 Chris Larkin 表示，6 月通膨報告意味著聯準會「距離 9 月降息又近了一步」。NatWest Markets 首席美國經濟學家康明斯 （Kevin Cummins） 說，我們確實看到（通膨）放緩，將增強聯準會的信心。

交換利率合約顯示，市場預期 Fed 在 9 月降息的可能性為 68.5%、12 月降息的機率 96.4%。

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