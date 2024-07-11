大魯閣前進美國設點 看好棒壘球中心新藍海

大魯閣進軍美國市場。（取自大魯閣網站）

〔記者徐子苓／台北報導〕大魯閣實業（1432）今天宣布，旗下的美國子公司經過一年的市場調研與開發，7月成功在亞利桑那州鳳凰城和德州休士頓完成首批簽約，將設置娛樂型棒壘球打擊中心。這2個店點都位於商場內的室內空間，面積約550坪，公司近期還將陸續完成加州洛杉磯等據點的合約，預計於2025年第一季陸續開幕。

大魯閣在美國第一階段的店點均位於商場或購物中心的室內空間，面積約550坪，並採用全直營模式，規劃到2025年底前開設10家店，之後將以每年10至20家的速度在全美展店。

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為支持美國的發展計劃，大魯閣美國公司目前的資本額為300萬美元，預計在7月底增資至1600萬美元，並於今年底前再增資至2000萬美元。

大魯閣選擇從加州、德州、亞利桑那州作為前進美國的起點，因為加州擁有美國最大的棒球市場之一，擁有5支MLB球隊，年輕人口眾多；德州擁有深厚的棒球文化，有2支MLB球隊，經濟增長迅速，特別是休士頓地區極具發展潛力；亞利桑那州則是MLB春訓基地，氣候溫和，非常適合戶外運動。

大魯閣指出，美國是運動休閒市場大國，據統計，美國人平均每天花費約5.2小時在休閒活動上，且約有35%的美國人將棒球視為最喜愛的運動之一。此外，美國運動休閒市場規模在2023年達到約5000億美元，依據美國人口（約3.3億）估算，運動休閒娛樂人均年消費約為1515美元，佔個人所得的比例約為2.57%。

大魯格認為，美國市場缺乏像大魯閣這樣將棒球訓練與娛樂結合的創新型態運動休閒設施，這為公司提供了藍海市場機遇，具有高度的市場潛力。

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