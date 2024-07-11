不讓亞馬遜獨賺！多家美零售商「開學季促銷」搶先開跑

為了與亞馬遜競爭，美國多家零售商提前啟動開學季促銷活動。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於亞馬遜規模越來越大，使美國當地不少零售商因業績慘淡而面臨倒閉，不少店家不願坐以待斃，提出各種辦法與亞馬遜展開競爭，據悉，美國當地商家已提前展開「開學促銷」活動，不讓亞馬遜搶走商機。

外媒報導，多家美國零售業者希望將「開學促銷」的重要檔期提早開始，因電商巨頭亞馬遜定於16日及17日舉辦兩天的會員日（Prime Day）銷售活動，若想先攔截商機，現在開始舉辦開學季促銷活動是最好的時機。

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許多家長都會在開學前採購一些開學必需品，因此沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）、Shein等零售商紛紛針對運動鞋、電腦、兒童服裝、背包等商品推出特價，希望吸引父母們現在就開始採買。根據德勤（Deloitte）去年的分析報告，美國大多數的家庭會在7月底就花掉大部分的返校備品採購預算，因此促銷活動的開始時間對商家來說極為重要。

據了解，美國當地許多社區的開學日都在8月底或9月初，而今年美國零售商為搶佔商機，將以往開學促銷活動的時間提前，其中，目標百貨在上週日（7日）就展開為期一周的返校促銷，比去年提早兩天，學校制服、書包等商品打7折；沃爾瑪則在9日至11日推出前所未有的超大優惠活動，時間也比去年早2天；Shein則是將開學季購物促銷活動定在15日起至開學前，時間長達7週，也較亞馬遜提前2天。

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