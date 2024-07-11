對抗ECFA！貿易署率台塑等石化業赴印度搶單

貿易署與外貿協會10日於印度孟買舉辦「台印度石化合作交流會議」。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕中國石化產能過剩，且中國去年底取消石化相關12項ECFA優惠關稅，經濟部持續協助業者開拓新市場；貿易署與外貿協會10日於印度孟買舉辦「台印度石化合作交流會議」，我國業者包括台塑、長興材料、臺灣出光及吉世科等參與，吸引印度前三大石化公司HPCL、印度鋼鐵大咖Jindal、美商Honeywell印度分公司等120家買主到訪；台塑更在稍早舉行的新德里台灣形象展中，取得新訂單。

貿協表示，印度的產業策略由服務業轉向製造業，除將帶動工業製造的石化需求，紡織、包裝及建材等輕工業也將快速成長，石化原料需求看漲，印度產業升級需要的材料可透過台灣原料加速實現。

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貿易署長江文若致詞表示，台灣石化在全球有高度競爭力，且勇於創新、重視品質與生產效率。印度近年吸引外商投資有成，隨著製造業開始擴張，印度成為一個高活力經濟體，如果能與台灣企業合作，是雙贏的局面。

貿協表示，包括台塑化學品部、台麗朗部、聚丙烯部、聚稀部及塑膠部等五個部門、亞洲大型合成樹脂生產商長興材料，以及在台生產接著劑的日商臺灣出光、在台生產環氧樹脂的臺灣吉世科等，都因應中國中止我石化產品ECFA優惠關稅參加該場洽談會。

到場的重要買主有印度前三大石化公司HPCL、美國大型電子消費品印度分公司Honeywell International India、印度大型鋼鐵公司Jindal，以及印度大型塑膠容器公司URVI Plastic Industries等知名企業代表。

貿協表示，台塑在日前舉辦的新德里的台灣形象展中，已獲得印度精密儀器商下單其碳纖維原料；且因台塑在印度享有高知名度，又因其聚烯純度高，用於製造工業用儲水桶三層結構具有高防滲漏性、防腐蝕特色，詢問度高；此外，吉世科的淨水用管膜可過濾工業廢水中的電質化成分與顏色，印度恰好有意全面導入微淨水系統，未來商機看好。

另外，印度塑膠製造業協會（AIPMA）及古吉拉特州塑膠製造協會（GSPMA）會長，也率會員企業到場洽談，江文若邀請兩個協會9月組團來台參觀台北國際塑橡膠工業展。

貿協提醒台灣業者前往布局須留意，印度標準局發給進口石化產品認證速度較慢，且須親自前往工廠認證，這是印度產業保護政策下的「非關稅貿易障礙之一」，台商需要留意。

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