補助未批准+環評卡關 英特爾德國新廠遇瓶頸

英特爾德國新晶片廠卡關。圖為英特爾執行長季辛格。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，英特爾在德國投資興建的新晶圓廠原訂於今年動土，由於歐盟延後批准補助及環評問題，已將開工時間將延後到2025 年5 月。

外媒《Hardware Luxx》報導，英特爾在德國馬格德堡投資300億歐元，興建Fab 29.1和Fab 29.2兩座晶圓廠，原本計劃2023年下半年開工，可望成為歐洲最大最先進晶圓廠。

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不過，這個投資計畫面臨多項阻礙。近期德國舉行聽證會，收到來自環保協會和社區的13份反對意見，部分地區尚未做出決議，以至於投資項目尚未獲得全體批准，而且歐盟高達數十億美元的補貼承諾尚未兌現。

英特爾Fab 29廠一開始計劃在2023年上半年開始建設，後因歐盟補貼審核推遲，開工時間延到2024年夏天。目前英特爾先期施工雖獲批准，可以開始一些準備工作，若計劃最終未獲批准，英特爾必須將場地恢復原來模樣，這也使得英特爾只能繼續等待，開工時間可能延至2025年5月，量產恐推遲到2029至2030年。

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