價格戰廝殺慘烈 2030年僅13％中國電動汽車品牌獲利

中國電動車市場廝殺慘烈。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》引述顧問公司Alixpartners稱，預計到2030年，在中國現有的137個電動車品牌中，只有19個能夠實現獲利，比例為13.8%，其他的品牌將會退出市場，或者爭奪較小的市場。

根據Alixpartners數據顯示，雖然過去1年中國汽車平均售價下降13.4%，但汽車製造商的平均利潤率卻逆勢增長。這顯示出，中國電動車製造商是透過擠壓供應商利潤，並快速將新型車款推向市場，以削減成本。

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中國電動車價格戰已持續近2年，在殺價競爭的影響下，已經擠壓到部分中國電動車製造商的獲利空間。隨著比亞迪和特斯拉持續爭奪主導地位，價格戰恐將持續下去。

Alixpartners駐上海董事總經理史蒂芬·戴爾 （Stephen Dyer） 認為，「只要是大企業仍然有毛利率，價格戰就有進一步下探的空間」。

Alixpartners預計，到2030年底，中國汽車製造商在全球的市佔率將達33%，而新能源汽車銷量市佔約45%。不過，因歐盟對中國徵收額外臨時關稅，預計中國在歐洲汽車市場市佔率從預測的15%下調至12%。

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