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大成集團攜手三軍總醫院打造好食城 明年Q2開幕

2024/07/11 15:05

大成（1210）集團旗下好食城正式與國防醫學院三軍總醫院簽約，打造餐飲商場「三總好食城」。（大成提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕瞄準醫院健康好食商機，大成（1210）集團旗下好食城正式與國防醫學院三軍總醫院簽約，雙方將攜手在三總內湖總院以及汀州院區打造餐飲商場「三總好食城」，該商場預計於2025年第二季開幕。

好食城董事長韓家寅表示，大成在1999年就經營三軍總醫院商店街，這是當時全台灣第一個統包規劃的醫院商場，目前大成在兩岸同步營運6家商場。包括台北南港軟體園區好食城、基隆好食城、中國天津、南京、徐州、昆山都有醫院商場，新簽約的三總好食成商場8月1日正式交接及改建。

三總好食城將於8月起將陸續展開各櫃裝修與供餐不中斷的營運，目前預計將有超過30個知名品牌入駐。

好食城副總經理冷基祿指出，醫院商店街主要使用客群包括醫生，護士及陪病家屬等，使用者能接觸到戶外環境的機會相對較低。好食城將善用院內的戶外特色空間，強化室內及室外的連結，同時在設計理念上，商場也會強化陽光、水、植物3個元素。以直接或間接方式營造自然環境氛圍，搭配休閒傢具設置，讓嚴肅的醫院空間擁有更多舒適感與人文特色。

冷基祿也表示，醫院商場的食安管理更是重中之重，大成對於食安的要求向來採取高規格的嚴謹態度。

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