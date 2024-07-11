台日聯手！成大、日本東工大和台灣半導體研究中心結盟合作

成大智慧半導體及永續製造學院院長蘇炎坤、國研院半導體研究中心主任侯拓宏、成大校長沈孟儒、東工大校長益一哉。（左起）。（圖由成大提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕成功大學校長沈孟儒、日本東京工業大學校長益一哉，以及國研院台灣半導體研究中心主任侯拓宏，今天在三方合辦的「2024 年台日新世代異質整合技術論壇」上宣示合作，組成「成功大學－東京工業大學－國家半導體研究中心新世代半導體創新聯盟」，迎接AI世代科技發展的需求挑戰。

成大表示，晶片縮小技術已近乎物理極限，先進封裝的異質整合成為半導體科技持續發展的重要關鍵。這次三方由成大連結，要在既有的合作基礎上，進一步強化學術量能與產業鏈結，強化半導體產業競爭力與培育高階人才。

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成大表示，台灣有堅實領先的半導體製程與供應鏈，日本在材料與設備方面具備優勢，台日三方合作經由研究人員的跨國強項互補，連結兩國科技公司搭造供應鏈，有利加速產業技術的突破，台日聯手在半導體科技全球持續領先。

今天出席人士包括東工大所長中村健太郎、教授大場隆之，國家半導體研究中心副主任莊英宗、成大副校長陳鴻震、智慧半導體及永續製造學院院長蘇炎坤、副院長羅裕龍、許渭州、國際長謝孫源及副國際長胡書榕。

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