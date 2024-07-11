新漢攜手耐能簽署MOU 鎖定邊緣AI掏金熱潮

新漢董事長林茂昌（左起），耐能智慧董事長劉峻誠簽署MOU。（新漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕國內知名工業電腦大廠新漢（8234）今天宣布攜手AI晶片開發新創公司耐能智慧簽署備忘錄（MOU），建立雙方在邊緣AI運算（Edge AI）領域的合作關係，進一步鎖定「AI」金礦。

耐能智慧表示，旗下神經處理器（NPU）晶片具備低能耗、高隱私性和彈性客製的特性，加上新漢在應用市場的AI系統整合經驗，共同聚焦硬體系統的設計製造、邊緣AI運算與邊緣GPT應用開發、系統化AI產品共同行銷等，全面為「AI金礦」，也就是各類大數據應用提供多樣化的邊緣應用與高效能的智慧物聯網開發平台。

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新漢將智慧物聯網與ESG雙軸轉型作為集團佈局重點，未來將利用自身在產業垂直應用的深厚經驗，結合耐能在人工智慧領域的前沿技術，共同打造專為終端應用市場所量身設計的智慧物聯網解決方案（AIoT），董事長林茂昌指出，現階段的AI雲端服務或AI伺服器供應鏈，都只停留在基礎建設的軟硬體供給面，新漢將搶攻未來AI垂直應用與邊緣整合的龐大需求，鎖定持續性的藍湖市場。

新漢目前已切入智慧製造、智慧醫療、智慧車載、機器人、安控等領域，協助客戶數位轉型，林茂昌強調，在雙方結盟助攻下，神經處理器（NPU）將成為新漢最強的煉金術，及含金量高的數據礦脈（工業大數據），在AI的淘金熱潮中不只賣鏟子也挖掘礦脈，目標將以最低的能源消耗，執行最高效能的邊緣運算，整合軟、硬體技術與通路串聯，為客戶解決高耗能問題並達成電能使用效率（PUE）目標。

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