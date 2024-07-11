鴻準轉投資生命體徵監測系統在美上市 拓全球市場

鴻準及 Sotera Wireless, Inc. 宣佈使用非侵入性無線生命體徵監測系統進行創新。圖右為鴻準董事長呂軍甫、左為投資長洪偉仁。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕鴻海集團旗下機殼廠鴻準（2354）今日表示，與轉投資數位健康公司Sotera Wireless Inc.共同提供的ViSi Mobile 生命體徵監測系統已在美國上市、並導入佛羅里達州醫療中心使用，累積數項成功個案，此產品並將擴展到台灣等地市場。

鴻準近年積極推進醫療投資佈局，Sotera Wireless即為其中之一，主要業務是開發穿戴式醫療監控系統，ViSi Mobile生命體徵監測系統為非侵入式產品，可持續監測患者脈搏、心律等生命體徵，識別是否有病情惡化的早期跡象，並將數據無線傳輸給臨床醫生。

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Sotera Wireless 首席執行官李國俊表示，在普通病房、其他醫療機構的重症監護病房（ICU）以外使用ViSi Mobile生命體徵監測系統，能明顯提升患者的治療效果，並且提供更具成本效益的醫療服務；目前ViSi Mobile生命體徵監測系統已經在佛羅里達醫療中心累積了好幾項重要的成功個案。

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