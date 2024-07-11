護國神山供應商好威 中砂、華懋強勢填息

華懋經營團隊。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕鑽石碟暨再生晶圓廠中砂 （1560）、揮發性有機氣體（VOCs）處理及污染防治設備廠華懋（5292）今除權息，兩家皆為護國神山供應商，下半年營運也可望比上半年好，帶動今強勢填息，其中，華懋一度衝漲停。

中砂去年稅後盈餘8.52億元，每股稅後盈餘5.91元，為歷史次高紀錄；盈餘配發現金股利2.5元，另以資本公積發放1.5元現金股利，合計4元現金股利。今股價最高達367元，較昨上漲12.5元。

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展望今年，中砂預估全年營收將年增上看10%，上半年營收為332.6億元、年增6.01%。

華懋去年稅後盈餘3.05億元，年增26%，創歷年獲利新高，每股稅後盈餘9.75元，每股配發4.5元現金股利、股票股利1元，盈餘配發率逾5成。華懋今股價開高走高，以165元開出，盤中一度衝達177元漲停價。

華懋也是晶圓代工龍頭廠的供應商，在手訂單約可貢獻明年，對於今年營運，公司抱持審慎樂觀看法。昨公布6月營收1.58億元，月增近11%、年增12.88%，上半年累計營收雖較去年同期下滑2.96%，預期下半年將較上半年為佳。

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