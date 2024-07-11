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2024全球最佳國際線航空 長榮航空入榜前10

2024/07/11 14:31

美國著名旅遊雜誌Travel+Leisure公布2024全球最佳國際線航空公司，長榮航空（2618）奪下第10名。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國權威旅遊雜誌Travel+Leisure公布2024全球最佳國際線航空公司（World's Best International Airlines），冠軍由新加坡航空拿下，而台灣也有航空公司上榜，長榮航空（2618）奪下第10名。

Travel + Leisure為全球發行的知名專業旅遊雜誌，每年皆會舉辦全球旅遊產業評比調查「World's Best Awards Survey」，邀請其讀者至專門設置的網站針對各項觀光產業及景點進行評選，包括航空業、旅館業、郵輪、旅遊城市與渡假小島等。本次調查的「航空業」評比項目包括機艙舒適度、機上服務、顧客服務及整體評價。

本次第1名由新加坡航空拿下，2至5名分別為法國La Compagnie、阿聯酋航空（Emirates）、全日空（ANA）、卡達航空（Qatar Airways）。

6至10名則為大韓航空（Korean Air）、日本航空（JAL）、泰國航空（Thai Airways International）、阿提哈德航空（Etihad Airways）、長榮航空（EVA Air）。

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