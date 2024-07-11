捲恆大假帳風波、客戶爭相解約 普華永道爆在中國大裁員

普華永道（PwC）長期與恆大合作，在捲入審計問題後，許多客戶陸續解約，近期更傳出普華永道在中國將裁員至少百人。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國恆大集團高達5640億元人民幣（約新台幣2.55兆元）的假帳，堪稱是全球最大規模的財務造假案，國際4大會計師事務所之一的普華永道（PwC）長期與恆大合作，因此捲入了這波審計問題，許多中國公司陸續與普華永道解約，最新消息傳出，由於失去大量客戶，導致普華永道在中國的營收前景黯淡，普華永道因此正在中國進行大規模裁員，被裁掉的人數至少100名。

《彭博》報導，知情人士稱，普華永道北京、上海和其它辦事處的不同團隊，將有至少100名員工被裁掉。1名知情人士更稱，其中1個團隊有一半以上的員工將被裁掉。目前尚不清楚普華永道最終裁員人數。

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普華永道發言人對此表示，有鑑於外部環境的變化，正在進行一些調整，以更好地最佳化組織結構，來適應市場需求。這些調整是一個艱難的決定。目前正積極與員工溝通，並將確保該計劃符合中國所有相關勞動法律。

普華永道沒有提供裁員的詳細資訊。

報導指出，今年已有超過30家中國上市公司放棄與普華永道合作，大多數都是在普華永道捲入恆大假帳風波後發生的。

《彭博》5月的報導指出，中國當局正考慮對普華永道開罰至少10億元人民幣（約新台幣45.27億元），還可能暫停普華永道在中國的部份業務。

監管單位資料顯示，截至去年底，普華永道在中國境內分公司「普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）」，在中國擁有 291 名合夥人，以及超過 1700 名會計師。另外，普華永道中天會計師事務所是2022年中國收入最高的會計師事務所，當年收入為79億元人民幣（約新台幣357.63億元），為大約400家在上海、深圳、香港或紐約上市的中國公司，提供審計服務

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