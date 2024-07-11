商研院許添財出席聯合國UN/CEFACT論壇 發表演說

商研院董事長許添財、商研院國發中心副主任簡陳中出席聯合國貿易促進與電子商務組織UN/CEFACT第42屆論壇。（商研院提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕商研院董事長許添財參與聯合國貿易促進與電子商務組織UN/CEFACT 7月8日至10日召開的第42屆論壇，許添財也在永續暨數位貿易便捷化論壇上以「國際新合作主義」概念發表演說。

許添財提倡「新國際合作主義（Neo International Cooperativism）」商業模式，來因應世界「後全球化」的數位貿易新情勢與追求永續發展目標（SDGs）趨勢的挑戰，獲邀以專家身份與會。

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許添財今年在聯合國永續暨數位貿易便捷化論壇第三天（10日）上午的議程中發表演說，首次在聯合國會議中以「美食主義經濟學+ESG XaaS模型+產業智能解決方案聯盟模型（Industrial Intelligent Solutions Alliance, IISA），共同作為「國際旅遊業永續發展目標的解決方案」為題，向各國專家介紹「數位經濟國際新合作主義」的思維，倡議各國應該要以「合作取代競爭」的雙向投資與貿易方式，來促進世界經濟的發展與共享，為全球商業發展、當地經濟創造雙贏。

商研院表示，許添財近年在東協的智庫會議、印尼的清真論壇、日本東京等演講或發言介紹「國際新合作主義」，都已受到廣大的回響。

聯合國UN/CEFACT副主席Ms. Nancy Norris在主持工作小組會議時，也再次向許表達感謝擔任該場的主講貴賓，並誠懇邀請商研院代表臺灣，能以臺灣經濟地位與優勢，對聯合國相關議題研究持續做出貢獻。

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