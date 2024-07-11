誰是下1個兆美元公司？克萊默：特斯拉輸給這家減肥藥巨頭

在美股不斷創高之際，克萊默認為，下1個兆公司應該是禮來。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI瘋狂派對狂歡中，隨著美股持續登高，財經節目主持人克萊默（Jim Cramer）點評8檔可能加入令人垂涎的「兆美元俱樂部」， 其中，又以製藥巨頭禮來（Eli Lilly）和電動車龍頭特斯拉機率最高，不過，克萊默認為，下1個兆公司應該是禮來。

目前市值上兆美元的公司有蘋果、微軟、輝達、Google、亞馬遜與Meta六家科技公司。

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特斯拉堪稱美股7月最強黑馬，股價已連11漲，10股價回到263.26美元，幾乎收復今年所有失土，雖然特斯拉有很高機會晉升為兆美元俱樂部成員，但克萊默認為，下1個兆美元公司是禮來。

CNBC報導，在AI狂潮下，克萊默一一點點評8家有機會晉升「兆美元俱樂部」。

禮來：克萊默指出，禮來公司生產一些市場上需求量最大的藥物，即 GLP-1，該藥物主要用於治療糖尿病和減肥，但它有可能治療心血管和肝臟疾病等其他疾病；此外，禮來的新阿茲海默症藥物也可能成為重磅炸彈。

波克夏‧哈撒韋：克萊默表示，他可能會看到巴菲特的公司突破1兆美元的門檻，特別是考慮到其投資組合的多樣性和廣泛影響力。不過，他表示，波克夏海瑟威可能需要降低利率才能飆升。

特斯拉：根據克萊默的說法，馬斯克最大的企業可能會超越禮來和波克夏‧哈撒韋，並回到1 兆美元，他表示特斯拉更多地被視為1家科技公司，而不是1家汽車製造商，建議特斯拉需要證明特斯拉能源可以成為其業務的更大組成部分。

博通：對於克萊默來說，博通對於資料中心和圖形晶片至關重要，這些晶片支援新的、先進的和備受追捧的人工智慧技術。

摩根大通：如果有哪家銀行的價值可以超過 1 兆美元，克萊默認為那就是摩根大通。他表示，如果聯準會開始降息，小摩「可能會經歷一些巨大的倍數擴張」。

沃爾瑪：克萊默表示，這家大型零售商的價值可能在未來幾年內翻倍，並表示其忠誠度計劃和電子商務計劃非常強大。

Visa：克萊默認為，Visa 必須進行「多次收購」才能突破 1 兆美元，而這種情況在不久的將來不會發生。

埃克森美孚：如果油價飆升，埃克森美孚曾經是全國最大的公司，那麼它可能會獲得巨大的收益。克萊默補充說，預計現在不會發生這種情況，但可能會在未來兩年內發生。

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