波音6月只賣出3架客機、11架貨機 卻已是今年最佳銷售月之一

今年1月初，阿拉斯加航空1架波音737 Max 9客機發生艙門脫落事件。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國飛機大廠波音公司（Boeing）表示，6月僅售出14架飛機，其中有11架是貨機，只有3架客機，其中1架客機還是用來更換6個月前，發生飛行途中艙門脫落事件的客機。儘管如此，6月已是波音今年最佳銷售月之一，因為4月僅賣出7架飛機，5月更只有4架飛機。

《CNN》報導，波音公司（Boeing）6月售出3架737 Max客機，其中2架賣給未知身分的客戶，另1架則出售給阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines），用來更換今年1月5日時，發生飛行途中艙門脫落事件的客機。其餘11架則為777貨機。

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波音賣給阿拉斯加航空的飛機也是737 Max 10，波音同意回購該架發生事故的飛機，不過拒絕透露收回後的計劃。

自從1月發生阿拉斯加航空的波音客機，在高空飛行期間艙門脫落的事件後，波音的銷售急遽下降。波音2024年上半年總銷售量比去年下降70%。

波音6月售出14架飛機，是波音今年最佳銷售月份之一，高於5月的4架，以及4月的7架，但和2023年6月售出304架相比，仍大幅下滑95%。

波音今年唯一銷售表現較佳的月份是3月，3月共售出113架飛機，大多來自美國航空公司（American Airlines）的85架訂單。但這些訂單屬於737 Max加長版，尚未獲得美國聯邦航空總署（FAA）認證許可載客。雖然原定今年完成認證，不過卻爆出阿拉斯加航空事件，導致被推遲到至少2025年。

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