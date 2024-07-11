憂伺服器訂單出現變數 ! AI妖股「美超微」被外資降評

外資認為，美超微未來的AI伺服器訂單仍具不確定性，因而調降評等。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼輝達被降評後，其AI伺服器及儲存技術夥伴美超微電腦（Super Micro Computer）也被外資調降評等，理由是未來的AI伺服器訂單仍具不確定性。野村分析師滕喆安（Donnie Teng）將美超微評級從「買進」下調至「中性」，目標價則維持930美元。

滕喆安指出，輝達由Hopper晶片升級到下一代Blackwell晶片，導致訂單變得不確定，美超微的優勢反而會變為弱點。滕喆安表示，目前很難對美超微短期至中期的展望有明確的看法，因為該公司在液冷解決方案中的主導地位，可能因AI伺服器訂單的不確定性蒙上陰影。

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滕喆安強調，美超微在液冷解決方案領先競爭對手，應有助支撐毛利率。不過，由於前述不確定性導致訂單能見度不足，可能使美超微難以實現高於預期的營收，「在我們看來情況將是好壞參半」。

因人工智慧（AI）熱潮，美超微成為今年美股數一數二的飆股。美超微10日股價盤中一度下跌，終場上漲0.5%、收在899美元。

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