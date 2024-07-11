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睽違7年！美Costco宣布上調會員年費 一口氣漲8％

2024/07/11 09:12

美加好市多宣布調漲會員年費。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）自2017年來首度調漲會員費，宣布美國、加拿大的基本會員費，自9月1日開始調漲8%，從每年60美元（約新台幣1971元）調升至65美元（約新台幣2135元），黑鑽卡會員（Executive Membership）將從現在的120美元（約新台幣3942元）漲至130美元（約新台幣4271元）。

《CNBC》報導，好市多此次調漲會員費，是自2017年6月以來首次，而此舉將影響約5200萬會員。

根據報導，好市多提高會員費是為了維持其低價商品政策，因其靠會員費來獲取其大部分收入，並有助於保值較低的商品價格。

Costco也表示，已加強確認會員資格的力度，設法避免購物者使用他人會員卡結帳，例如2023年在自助結帳通道中增加檢視會員資格的措施。

消息激勵好市多股價在10日盤後上漲2%以上，報每股906.70美元，今年來截至10日收盤已漲34%，表現超越標普500指數大盤。

《彭博》報導，投資人和分析師一直期待好市多調漲會員費用，這家大賣場業者向來每5年左右就會調漲，促使分析師近幾季來呼籲該公司考量調漲時機。

好市多主管先前已表示，調漲會員費只是遲早的問題，公司的會員續約率、新辦會員與客戶忠誠度都很高。在財報會議上，好市多也坦承這次調漲會費的間隔時間比以往還要久。

彭博行業研究分析師巴塔薛斯（Jennifer Bartashus）在1份報告中表示，這次調漲會費措施是在預期中，而且實施的時間已超過好市多通常5年調漲1次的時程。

他寫道：「在消費者擔心通膨和經濟展望之際，該公司延後漲價，已經為一些人帶來緩和」。她預期在漲價後，續訂率持穩。

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