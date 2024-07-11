晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

鮑爾唱鴿激勵美股！道瓊升429點 台積電ADR漲3.54％

2024/07/11 07:07

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）暗示降息可能，週三美股上漲。（美聯社檔案照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）週三表示，Fed面臨就業市場降溫和物價持續提高局面，過去2年對抗通膨的重點已轉變，暗示接近降息。此外，受輝達和其他重量級股票上漲的推動，那斯達克和標準普爾500指數週三再創新高，分別上漲1.18%、1.02%，道瓊工業指數上漲429.39點、1.09%，費城半導體指數漲幅2.42%，台積電ADR上漲3.54%，收在191.05美元。

綜合外媒報導，鮑爾強調，Fed越來越關注就業市場放緩，而不僅僅是抑制通膨，這一轉變表明Fed可能很快就會開始降息。

週二，鮑爾在參議院銀行委員會表示，Fed在戰勝40年來最嚴重通膨的目標方面已經取得相當大進展，並指出降息太晚或太少可能會過度削弱經濟活動。他週三則表示，為了避免損害經濟，聯準會可能不會等到通膨達到2%的目標才開始降息。

那斯達克指數連續第七次創歷史新高，標普500指數則連續第六次創新高，首次突破5600點。美光上漲4%，輝達漲2.7%，AMD揚升3.87%。蘋果上漲1.88%，股價創歷史新高，市值升至3.6兆美元。

道瓊工業指數上漲429.39點或1.09%，收39721.36點。

那斯達克指數上漲218.16點或1.18%，收18647.45點。

S&P 500指數上漲56.93點或1.02%，收5633.91點。

費城半導體指數上漲139.33點或2.42%，收5904.54點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財