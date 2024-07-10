核電延役「總體檢」要幾年？核安會、經濟部看法不一

核安會主委陳東陽（左），經濟部次長連錦漳（右）。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕核電延役議題近期受到各界廣泛討論，經濟部長郭智輝曾表示，如果台電申請核電廠延役，「總體檢」安全審查至少需費時2年至3年比較「保險」。然而，核安會今日在立法院上答詢指出要3至5年。

立法院教育文化委員會今審查「核子反應器設施管制法第6條修正草案」，聚焦在核電安全檢查期限。

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核安會主委陳東陽表示，目前核電廠是無法延役，若法律上允許延役，台電得先針對機組進行健康、老化評估，並提出評估報告，另核安會有國、內外專家委員審查。

至於核電廠體檢要多久才能完成？陳東陽說，要視個別機組狀況。

至於核電廠延役審查要多久？核安會的書面報告指出，唯有確認機組狀況符合延役期間的安全運轉要求，才會同意換發運轉執照。核安會指出，依我國核電機組狀況，運轉中機組執照換發申請審查時程約3至5年，但具體審查期程需視核電廠個別機組狀態等因素而定。

經濟部次長連錦漳今代表經濟部赴立法院，他詢答時則表示，核電廠延役要通過安全檢查，可能要拖到5至10年。但在此期間，為確保供電穩定，經濟部會透過其他能源上線，把扣除掉的核電補上。

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