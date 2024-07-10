遲未幫外送員投保「第三人責任險」 勞動部找平台業者「喝咖啡」

勞動部職安署邀五家需投保的平台業者「喝咖啡」，與平台業者達成「盡速提供保障」的共識，也要求業者應落實「外送作業安全衛生指引」。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕外送平台Uber Eats自6月1日起，提供該平台外送員第三人責任險保障，但其他業者至今未有進展，勞動部職安署因此在今（10）日邀集需要投保的平台業者「喝咖啡」，要求全面落實「第三人責任保障」。

職安署指出，今日出席的平台業者，包括優食台灣（Uber Eats）、富胖達（ foodpanda）、小蜂鳥國際物流（Lalamove）、賽米資訊（Cutaway）、全球快遞，均是目前非雇傭關係、需提供外送員「第三人責任」保障的平台業者，職安署估計有投保需求的外送員總數逾一ｏ萬人。 此外，也同時邀請金管會保險局、保險公會、外送員工會代表與會。

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今日的會議中，除了由Uber Eats分享該公司外送員的保險現況，職安署也藉此了解各平台的進度，主要的困難，包括產險公司要求平台業者提供更詳盡的外送員資訊，以及產險業者需重新設計碎片化保單。

勞動部職安署指出，根據現行「外送作業安全衛生指引」，規定平台業者應為外送員投保「第三人責任保險」，今年5月保險局已核准外送員第三人責任保險新商品上市，明台產險也在5月與Uber Eats簽約，自6月1日起提供該平台外送員保障。

職安署指出，雖各家平台業者進度有異，但仍達成「盡速提保障」的共識，金管會保險局也允諾在產品審查過程中給予協助。

職安署呼籲，各平台業者應儘速提供外送員「第三人責任」保障，也需落實指引規定，加強夏季酷熱及瞬間強降雨等外送作業安全防護，以保護外送員的工作安全。

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