立委盼擴大我金融業規模 金管會：支持「優質整併」

金管會主委彭金隆今天表示，台灣金融業產值與GDP同步成長，只是沒有「超額成長」。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委彭金隆今天（10日）列席立院財委會，針對立委質詢，希望主管機關能協助擴大我國金融機構規模，才有實力去海外打「亞洲盃」或「世界盃」；金管會主委彭金隆表示，台灣開放金控執照至今已經22年，資產規模已經增加6~7倍，如果有優質的整併，我們會來推動持續。

工商協進會理事長吳東亮昨日率領理監事等代表，前往金管會拜會，呼籲政府以新加坡為標竿，協助台灣金融業打國際盃，積極推動國內金融機構整併。

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立委李彥秀。林德福等財委會立委今日也關注國內金融整併等議題。李彥秀指出，幾十年來，台灣金融業產值占整體 GDP 比重維持6%左右，沒有顯著成長，相較新加坡，近年來占比多在13%；而且，新加坡有三家銀行名列全球前百大銀行，反觀台灣無任何一家銀行擠進。她憂心說，目前國內資產規模最大為「臺灣銀行」，20 年前曾經領先新加坡銀行、星展銀行，但現在連車尾燈都看不到了。

對此，彭金隆說明，大家常用「金融業產值占GDP比重」來檢視，但這部分其實要再仔細思考；因為台灣擁有多元產業（如半導體等科技業），分母組成跟星、港不一樣；因此，台灣金融業產值其實是和 GDP同步成長，但沒有「超額成長」。

李彥秀問，如何擴大國內金融機構規模，有甚麼工具？彭金隆強調，國內成立金控公司今年已邁向22年，資產規模庫增加6～7倍，這跟新加坡單純走金融業擴大不一樣，我們有製造業，均衡發展對台灣最好。每個國家壯大金融市場做法不同，我們將持續強化金融發展政策，其中，只要金融機構有優質整併，我們都會繼續予以支持。

李彥秀追問，金管會宣示要推動台灣成為「亞洲資產管理中心」，但要又該如何解決金融人才不足的困境？對此，彭金隆回應，全世界都在競爭人才，影響最重要的項目是「工作條件」及「未來願景」，因此，金管會將持續推動相關政策，且展開跨部會合作、共同解決。

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