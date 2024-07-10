八方雲集6月營收年增10.75％ 將進軍美國德州

鍋貼霸主八方雲集今天公告6月合併營收6.52億元，與上月約略持平，年增10.75%；1-6月累計營收38.42億元，年增9.82%。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕鍋貼霸主八方雲集（2753）今天公告6月合併營收6.52億元，與上月約略持平，年增10.75%；1-6月累計營收38.42億元，年增9.82%。

八方雲集表示，八方雲集於台灣市場持續擴大自有品牌銷售通路，成為在台灣唯一超過千店規模的連鎖餐飲集團，並同時進行汰弱留強，以提升門店品質與服務，截至6月底，台灣各品牌門店總數已達1286家，其中八方雲集有1008家、梁社漢排骨223家、芳珍蔬食37家及丹堤咖啡18家。

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美國市場，截至6月底，已於南加州開設9家八方雲集直營門店，下半年預計有2家新門市會陸續開幕，八方雲集董事會也通過設立德州兩家子公司，除加州外已著手規劃前進德州，展現深耕美國市場的企圖心。

儘管香港市場面臨挑戰，如消費習慣變化和經濟疲軟，八方雲集仍保持穩定發展，集團於香港擁有55家八方雲集、百芳池上便當12家、八方台式麵屋5家和梁社漢排骨2家門店，應對市場變化，公司計劃今年在香港新增5家門店，主要仍以八方雲集品牌為主。

展望未來，八方雲集國際集團對各個市場的發展前景保持樂觀，期於食品安全、品牌管理和市場擴張等方面的持續投入，為公司帶來新的成長動能。也將持續秉持「利他、分享、公益」的企業精神，提供消費者平價的美食，更透過不斷產品創新，持續打造八方雲集卓越的品牌體驗。

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