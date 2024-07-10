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股匯分歧！台幣連3黑收32.586元

2024/07/10 18:26

新台幣連3黑，收32.586元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日開低震盪走高，再度站回24000點，新台幣兌美元匯率則在亞幣走貶且外資仍在高檔調節下，盤中一度貶破32.6元，最後收在32.586元、貶4.6分，匯價連3黑，股匯走勢分歧，成交量15.145億美元。

台股尾盤在台積電發動攻勢下，最後上漲107點，收在24007.08點，三大法人合計賣超73.58億元。其中，外資續在高檔調節，賣超108.46億元。

外資賣股、匯出，加上鮑爾9日在國會作證的談話並無新意，強調需要更多數據強化降息信心，使美元小幅走強，人民幣一早出現急貶走勢，日圓、韓元續疲，台幣早盤最低也下探至32.632元，重貶近1角。

根據央行公布4點匯價，美元指數今日小漲0.05%，日圓重貶0.35%、韓元大貶0.19%、台幣貶0.14%、人民幣貶0.05%，僅新幣小升0.01%。

匯銀主管指出，台股7月進入除權息旺季，加上台股已經站上24000點，外資有豐厚股息收入，近期在高檔調節不變，股利、盈餘匯出使台幣有貶值壓力，加上人民幣也在中國調控下，緩步走貶；市場雖然對聯準會9月降息有期待，惟鮑爾國會作證並沒有釋出太多新的訊息，市場正密切觀察本週美國將發布的消費者物價指數數據。

在美元具有支撐下，研判短線台幣可能續在32.3元至32.7元間區間整理。

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