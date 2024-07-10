高階晶片出貨成長 達發6月營收創兩年新高

達發董事長謝清江對今年營運看法樂觀。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕聯發科（2454）集團旗下達發（6526）在高階晶片出貨成長帶動下，6月合併營收創下近兩年新高！達發公告6月合併營收17.24億元，月增6.4%，年增33.9%，創下2022年7月以來單月新高，第二季合併營收為48.97億元，季增27.9%，累計今年1-6月達發合併營收為87.25億元，年增33.2%。

達發董事長謝清江先前表示，今年各大產品線可望同步成長，其中藍牙音訊業務成長強勁，業績可望創下歷史新高，此外，固網寬頻、衛星定位、乙太網產品線也將成長，全力投入高毛利晶片、積極拓展歐美客戶，並布局迭代與高門檻技術。

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此外，達發深耕高門檻技術，擴大新產品布局，最新光模組器件（ODP, Optical Device Product）已開始出貨，衛星定位晶片已與母公司聯發科與輝達（NVIDIA）的車用平台合作，進入車用市場；，為擴展對運營商客戶的服務，今年達發亦開始布局機頂盒（STB）領域，成為未來一大潛力產品線。

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