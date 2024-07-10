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百萬創客競賽爆評審詐領獎金 勞動部：全面檢視競賽活動

2024/07/10 17:03

創客競賽評委詐領獎金遭起訴，勞動力發展署表示，將積極追償已核發獎金及損害賠償責任。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕針對近日爆發勞動部創客競賽爆發「球員兼裁判」，涉嫌詐取百萬獎金的評委已遭起訴，對此勞動部發展署表示，將積極追償已核發獎金及損害賠償責任，並全面檢視各類競賽活動規則，強化評選委員利益迴避與查核機制，以保障各獎項的公平性。

媒體報導，第3屆百萬創客擂台競賽評選委員蕭宇成夥同賴姓女學生球員兼裁判，涉嫌詐取百萬獎金，遭新北地檢署起訴。

勞動部勞動力發展署表示，將依照起訴書及行政調查所掌握的事證，積極追償已核發獎金及損害賠償責任，以維護機關法益。

勞動力發展署強調，該案事在接獲民眾檢舉後，發展署主動移送司法偵辦，並同步進行行政調查作業。該名蕭姓評審委員，以其專業資格獲聘為第3屆百萬創客擂台競賽評選委員，依規定即應遵守保密及利益迴避原則，案經新北地檢署依詐欺取財罪嫌將其與賴姓女學生兩人起訴。

發展署表示，除了將撤銷賴君團隊冠軍獲獎資格並追回獎金，另依事實證據，訴追民事損害賠償責任，且在此案發生後，已全面檢視各類競賽活動規則，進一步強化評選委員利益迴避與查核機制，以保障各獎項的公平性。

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