和碩6月營收雙衰退 全年力拚逐季成長

和碩6月營收709.28億元，月減23.8%、年減14.2%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）6月營收709.28億元，月減23.8%、年減14.2%；第2季營收2537.07億元，季增13.17%、年減9.61%；上半年營收累計達5041.07億元、年減15.82%，營運團隊表示，隨著下半年電子產業旺季到來，今年營運可望逐季成長。

和碩6月筆電出貨75萬至80萬台，月增幅度約為6.16%，不過相較於去年同期衰退約6.06%，整體第2季出貨量達到200萬台，比起今年首季大幅成長約29%，也較去年同期約略持平。

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和碩表示，旗下3大產品在第2季的出貨量大致符合預期，受惠於AI PC趨勢不變，資訊類產品季對季強勁成長，消費性電子產品雖然收到淡季因素影響，但整體出貨仍較首季持平至小幅成長，通訊產品的出貨表現則相對平穩。

談到第3季營運展望，和碩表示將在8月公布季報時進一步向外界更新，目前集團正持續聚焦人工智慧領域的產品能量，除了AI PC，也不斷擴大接洽區域性雲端服務供應商（CSP）的業務能量，在AI伺服器的發展層面上，和碩將不會缺席。

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