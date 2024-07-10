星宇航空6月營收雙增， 創歷史新高。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空（2646）6月營收及客貨運營收同步寫下歷史新高紀錄，6月營收為30.77億元，月增率18%，年增率44%。累計上半年營收為163.33億元，年增率65%。

6月營收中，客運營收26.69億元，月增20%，年增42%，主要是因市場旅運需求轉強，載運人數突破新高。而貨運營收為2.50億元，月增3%，年增96%，受惠半導體機器設備、電商等產品出貨需求旺盛，使運價有撐，後市仍有看漲空間。

請繼續往下閱讀...

星宇航空預計7月引進第五架A330neo新機，屆時整體機隊規模達23架航機。同時積極開闢新航點及增班以迎接7、8月暑假旺季，其中台北-富國島航線已於7月1日開航，緊接著台北-香港航線也將於7月16日投入營運。

此外，星宇航空看好台幣對日圓持續走強帶動觀光熱潮，現大阪航線每日兩班其中一班以A350-900營運，並提供頭等艙服務，而沖繩航線自7月下旬開始，因應旺季需求，部份日期放大以A330neo廣體客機執飛。另針對熱門航點，曼谷自7月起亦放大部份航班機型，富國島則規劃自9月起以A330neo提供服務。整體暑期訂位量優於預期，預估下半年客運業績將持續穩健成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法